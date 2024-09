Artis Impact, disponibile la demo

Artis Impact, sviluppo dallo studio indipendente malese Mas, ha pubblicato oggi una demo e un trailer, offrendo ai giocatori la possibilità di sperimentare l’avventura in pixel art. Artis Impact mescola magistralmente combattimenti strategici a turni, esplorazione, costruzione di case e una narrazione profondamente emotiva in un’avventura che trasporta i giocatori in un mondo impegnativo ed emotivamente coinvolgente.

“I giocatori si uniranno ad Akane, un’agente alle prime armi, e al suo compagno robotico, Bot, per intraprendere un viaggio alla scoperta dei misteri di un’utopia futuristica. Con una miscela di meccaniche di gioco classiche ed elementi narrativi freschi, Artis Impact offre un’avventura coinvolgente e immersiva”, ha dichiarato il team.