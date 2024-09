Football Manager 25 arriverà a novembre

Sviluppato e pubblicato da Sports Interactive e pubblicato da SEGA, Football Manager 25 arriverà su console e PC dal prossimo 26 novembre. “Con il passaggio al nuovo motore di gioco Unity, il titolo rappresenta la più grande rivoluzione a livello tecnico e grafico nella storia della serie”, ha dichiarato il team. Lo studio ha pubblicato anche una roadmap sul gameplay con le novità attese per il capitolo di quest’anno. Continua a seguire i nostri canali social per maggiori dettagli su ciò che abbiamo in serbo, comprese ulteriori informazioni sui campionati, le licenze e le lingue presenti.

“Football Manager 2025 è il punto di partenza per i lavori dello studio da qui ai prossimi 20, 30 anni. È anche il capitolo che permetterà al mondo di mettere mano a due progetti che avevamo in cantiere da diversi anni: il passaggio al motore di gioco Unity e l’introduzione del calcio femminile. È una sensazione magnifica poter cominciare a condividere i frutti del nostro duro lavoro con tutti voi e non vediamo l’ora di fornirvi ulteriori anticipazioni sul gioco nelle prossime settimane prima dell’uscita ufficiale”, ha dichiarato Miles Jacobson.