Like A Dragon: Yakuza, il nuovo trailer della serie TV

Manca meno di un mese alla messa in onda di Like a Dragon: Yakuza, la serie TV ispirata alla celebre saga videoludica di RGG Studio e SEGA, ecco perché in queste ore è stato diffuso un nuovo trailer dedicato proprio allo show che verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma Prime Video.

La clip mostra non soltanto il protagonista Kazuma Kiryu, ma anche vari comprimari come Goro Majima, il Cane Pazzo di Shimano, a breve protagonista di un nuovo videogioco della serie. C’è spazio anche per scene molto violente, come esecuzioni a sangue freddo, sparatorie e scorribande nelle strade del distretto fittizio di Kamurocho.

Like a Dragon: Yakuza debutterà su Prime Video il 24 ottobre.