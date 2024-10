Diablo IV: nuovi dettagli sull'espansione Vessel of Hatred

Sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, Diablo IV, dal prossimo 8 ottobre, s’infoltirà con Vessel of Hatred, la prima espansione del titolo. Il team informa che il pre-download sarà disponibile in anticipo sulle piattaforme Battle.net, Xbox e PlayStation, mentre gli utenti di Steam potranno scaricare l’aggiornamento non appena Vessel of Hatred sarà disponibile.

Oltre all’espansione, sono previsti aggiornamenti disponibili per tutti i giocatori e le giocatrici di Diablo IV. Questi aggiornamenti includono delle modifiche al sistema di progressione, ai livelli di difficoltà, al sistema dell’Eccellenza e molto altro. Sul blog di Diablo IV si può trovare una panoramica di questi aggiornamenti in arrivo tra il gioco base e l’espansione.