Chernobylite 2: Exclusion Zone torna a mostrare il suo gameplay

The Farm 51 ha diffuso un nuovo trailer di gameplay di Chernobylite 2: Exclusion Zone che illustra sia gli scenari, con fasi esplorative ed investigative, che i combattimenti presenti in questo action RPG per PC e console.

Chernobylite 2: Exclusion Zone è un videogioco post-apocalittico che unisce l’esplorazione libera di un grande open world, combattimenti impegnativi, crafing e gestione di team e basi con una narrazione non lineare. Il giocatore veste i panni di un planeswalker che viaggia attraverso mondi paralleli alla ricerca del prezioso materiale ad alta energia chiamato Chernobylite. Tagliato fuori dal mondo, intrappolato nella Zona, attaccato da orde di creature da incubo, deve lottare per la sopravvivenza e cercare di riunire la manciata di sopravvissuti rimasti.

Chernobylite 2: Exclusion Zone verrà pubblicato nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.