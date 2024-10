Destiny 2: ecco i contenuti dell'Episodio Redivivo

Bungie ha presentato le novità dell’Episodio Redivivo, il contenuto stagionale che verrà reso disponibile dall’8 ottobre sui server di Destiny 2.

Durante la diretta, gli sviluppatori hanno illustrato in dettaglio le nuove funzionalità, come la produzione dei tonici, l’attività “Assalto furioso: Salvezza”, le nuove armi e le caratteristiche del manufatto. L’Episodio Redivivo vedrà i Guardiani affrontare la minaccia degli Infami, ora alleati della Legione Ombra grazie al ritorno del Fanatico.

Bungie ha inoltre fatto sapere che durante questa stagione ci sarà un focus particolare sulla Stasi e sulle build basate su questo elemento, d’altronde l’arma esotica presente nel Season Pass è un lancia granate di Stasi che funziona con le munizioni primarie.

Nel corso della diretta, infine, sono stati illustratti alcuni dettagli riguardanti Frontiere, il nuovo modello di contenuti che Destiny 2 adotterà a partire dal prossimo anno. Questo modello proporrà due espansioni di medie dimensioni all’anno e quattro grandi aggiornamenti gratuiti, il tutto incentrato su una storia non lineare, con innovazioni sistemiche e attività principali significativamente migliorate. In termini di dimensioni, le espansioni saranno simili a I Signori del Ferro, l’espansione del primo Destiny uscita nel 2016. A livello narrativo invece, le nuove espansioni avranno un impatto importante sull’intero arco della storia di Destiny 2; inoltre, tra gli aggiornamenti introdotti con le stesse si segnalano le considerevoli modifiche all’armatura, come le statistiche rinnovate e i bonus pensati per una maggiore potenza e versatilità di configurazione. Sono state inoltre diffuse le prime due concept art di Codename: Apollo, una delle due espansioni in arrivo l’anno prossimo.