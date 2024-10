Ryujinx, l'emulatore di Nintendo Switch, è stato oscurato

Dopo Yuzu, anche un altro emulatore di Nintendo Switch è sparito dalla circolazione: questa volta si tratta di Ryujinx, che nelle scorse ore è stato messo offline dagli stessi sviluppatori.

Secondo quanto riportato sulle colonne di Siliconera, gli sviluppatori dell’emulatore sarebbero stati contattati direttamente da Nintendo. La Casa di Kyoto avrebbe offerto al team un accordo per oscurare Ryujinx, interrompere lo sviluppo del progetto e rimuovere tutti gli asset di cui sono in possesso. Precisiamo che al momento stiamo riportando un’indiscrezione, pertanto rimaniamo in attesa di un eventuale comunicato ufficiale da una o entrambe le parti.

La sostanza dei fatti, però, non cambia: da ieri non è più possibile scaricare Ryujinx tramite il sito ufficiale dell’iniziativa.