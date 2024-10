Until Dawn: pubblicato il trailer di lancio del remake

Quando mancano ormai meno di ventiquattro ore all’uscita del remake di Until Dawn, ecco che Sony ha pubblicato il trailer di lancio dell’avventura horror creata inizialmente da Supermassive Games. Il rifacimento è stato realizzato da Ballistic Moon, purtroppo colpito da licenziamenti appena un mese fa.

Ricreato utilizzando l’Unreal Engine 5, il remake di Until Dawn porta con sé texture migliorate, nuove animazioni facciali, una fisica rinnovata dei fluidi, ma anche ferite più realistiche visibili sui personaggi. Per quanto riguarda l’aspetto narrativo, il prologo è stato rifatto per meglio esplorare il legame tra i personaggi principali.

Ricordiamo che il remake di Until Dawn sarà disponibile da domani, venerdì 4 ottobre, su PC e PS5.