Hi-Rez Studios licenzia un numero imprecisato di dipendenti

Hi-Rez Studios ha licenziato diversi dipendenti, senza però precisare il numero esatto di persone rimaste senza lavoro.

“Come parte di questa riorganizzazione interna e ridefinizione delle nostre priorità, stiamo licenziando alcuni membri dei team in Hi-Rez,” ha dichiarato il CEO Stewart Chisam. “Ciò avrà un impatto principalmente su coloro che ricoprono ruoli di marketing e publishing, così come sulle nostre divisioni Evil Mojo, G&A e Titan Forge.” Chisam spiega che i ruoli colpiti nei vari team sono quelli dedicati ai contenuti di personalizzazione estetica e alle funzionalità di sistema.

La decisione di licenziare un numero imprecisato di dipendenti dipende dalla volontà di concentrarsi quasi esclusivamente su SMITE 2, attualmente in Accesso Anticipato su Steam: “In SMITE 2, nel breve termine stiamo dando priorità quasi esclusivamente allo sviluppo del gameplay, come nuove modalità e divinità, nonché ai miglioramenti della qualità, rispetto ad alcune funzionalità cosmetiche e di monetizzazione precedentemente pianificate in vista del lancio free-to-play del gioco il prossimo anno.”

Chisam fa sapere che il team che lavora a SMITE 2 è ancora di dimensioni consistenti, tant’è che è più grande di quanto lo è stato quello del primo SMITE durante quasi tutto il suo ciclo di vita (fatto salvo il periodo pandemico). “Il nostro obiettivo a breve termine per SMITE 2 è creare la migliore esperienza di gioco possibile per la nostra community e un gioco che dia gioia ai giocatori e che possa durare fino al 2030 e oltre,” ha proseguito il CEO di Hi-Rez.

Chisam ritiene che questi licenziamenti siano necessari per assicurare la sostenibilità e il futuro di Hi-Rez Studios, ma ammette anche che i tagli dipendono soprattutto dal fallimeno della sua leadership, pertanto se ne assume la piena responsabità. Cosa significhi, però, non è chiaro e non cambia la realtà dei fatti.