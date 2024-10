Metal: Hellsinger VR da ora disponibile anche per PSVR e Steam

Metal: Hellsinger VR è ora disponibile anche per PSVR2 e PC (Steam). Dopo essere uscito su Meta Quest lo scorso 26 settembre, il rhythm FPS in VR è ora disponibile per PSVR2 e Steam. Originariamente sviluppato dallo studio The Outsiders di Funcom, Metal: Hellsinger, pluripremiato sparatutto ritmico, ha conquistato oltre 3,3 milioni di giocatori dal suo lancio e vanta valutazioni estremamente positive su Steam.

Con la versione VR, il giocatore potrà sperimentare le forze dell’inferno e del paradiso direttamente sulle sue mani, cimentandosi in un gioco in VR con una vasta gamma di armi, tra cui twin pistols, una balestra esplosiva, un teschio chiacchierone e una lama malvagia.