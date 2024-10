TMNT: Splintered Fate uscirà per PC, ecco la demo

Sviluppato e pubblicato da Superevil Megacorp, TMNT: Splintered Fate arriverà su PC dal prossimo 6 novembre. Inoltre, il team ha anche annunciato che è presente una demo in occasione dello Steam Next Fest. Il destino di Splinter è un roguelike d’azione dal ritmo serrato in cui ogni partita è diversa dalla precedente. Potenziamenti, struttura delle stanze e modificatori dei boss cambiano casualmente.

Il giocatore potrà controllare tutte e quattro le tartarughe, ciascuna con i propri poteri, e combatti insieme agli amici in modalità cooperativa, esplorando i luoghi simbolo di New York, potenziando le tartarughe e preparati a fronteggiare formidabili nemici.