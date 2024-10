Davide Soliani e Christian Cantamessa fondano Day 4 Night

Appena pochi mesi fa abbiamo riporato la notizia della fuoriuscita di Davide Soliani da Ubisoft Milan, con il creativo italiano che affermava di essere pronto per una nuova avventura. Ora il game director di Mario + Rabbids ha annunciato di aver fondato Day 4 Night assieme a Christian Cantamessa, già lead designer di Red Dead Redemption 2.

Day 4 Night può inoltre contare sulla presenza di altri ex di Ubisoft Milan, tra cui Cristina Nava, Gian Marco Zanna e Luca Breda. In più, lo studio di sviluppo ha già siglato un accordo con Krafton per un primo giro di finanziamenti, così da assicurare che il team possa lavorare al suo primo progetto. Riferendosi a questo videogioco, Soliani ha commentato: “È una ninna nanna per la mia anima e una serenata per il nostro settore. Per la magia e la follia di creare mondi dal nulla. È una storia di trionfi, sfide, sogni, per illuminare il cammino che percorriamo insieme.”

Day 4 Night opererà tramite due sedi, a Milano e a Los Angeles, per realizzare giochi originali che puntano a innovare negli ambiti della narrazione e del design.