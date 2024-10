Unknown 9: Awakening, ecco la theme song

Bandai Namco Entertainment Europe e Reflector Entertainment hanno svelato “A Light Lies Within”, la theme song del videogioco Unknown 9: Awakening, co-composta ed eseguita dalla cantante americana BANKS. “Questo brano riflette il viaggio della protagonista del gioco, Haroona, catturando la sua forza interiore e la ricerca della verità attraverso i suoi potenti testi. Per far luce su questa collaborazione, è ora disponibile un video musicale che ripercorre i passi di Haroona nella sua ricerca in giro per il mondo, al ritmo della canzone e dei testi di BANKS”, ha dichiarato il team. Qua la nostra anteprima, a cura di Marco Ravetto.

Il giocatore assume il controllo di Haroona, una giovane ragazza dotata di una connessione unica con il Rovescio, una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. La ragazza apprenderà a incanalare il proprio potere nel mondo e dovrà intraprendere un incredibile viaggio per evitare che questa conoscenza cada nelle mani sbagliate. Unknown 9: Awakening sarà disponibile dal 18 ottobre 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam.