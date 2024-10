Saber Interactive svela l'action RPG di Avatar: The Last Airbender

Saber Interactive ha annunciato di essere al lavoro su un action RPG tripla A ambientato nell’universo narrativo di Avatar: The Last Airbender e The Legend of Korra.

In sviluppo per PC e console, questo titolo racconterà una storia completamente inedita sviluppata in stretta collaborazione con Avatar Studios. Il gioco catapulterà gli appassionati nel mondo del franchise, dove potranno assumere il ruolo di un nuovo Avatar creato appositamente per il videogioco. I giocatori dovranno padroneggiare tutti e quattro gli elementi, impegnarsi in combattimenti dinamici insieme ai compagni e sperimentare le sfide e le decisioni che derivano dall’essere il custode dell’equilibrio nel mondo.

“Noi di Saber siamo tutti veri fan della proprietà intellettuale con cui lavoriamo“, ha affermato Josh Austin, Head of IP Development & Licensing, Saber Interactive. “I membri del nostro team sono tra i creativi più devoti e appassionati in circolazione ed è un onore unire le forze con Avatar Studios e Paramount Games per espandere ulteriormente l’universo di Avatar Legends tramite i videogiochi. Questa struttura di cofinanziamento unica è il risultato della nostra collaborazione in continua espansione con Paramount, iniziata oltre un decennio fa con War World Z, e siamo entusiasti di tutto ciò che si profila all’orizzonte“.

“Sappiamo che i fan di Avatar: The Last Airbender sono ansiosi di altre storie che li portino nell’universo dello show e, attraverso il gaming, siamo in grado di espandere l’universo e consentire ai fan di sperimentare i nuovi contenuti in un modo completamente immersivo“, ha dichiarato Doug Rosen, SVP, Games and Emerging Media presso Paramount. “Saber Interactive ha un’esperienza comprovata nel dare vita a giochi basati su IP e siamo entusiasti di co-finanziare questo titolo tripla A insieme a loro e di consentire ai fan di sperimentare in prima persona questo mondo“.

Purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Rimaniamo dunque in attesa di saperne di più.