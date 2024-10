S.T.A.L.K.E.R. 2: un documentario in collaborazione con Xbox

GSC Game World, in collaborazione con Xbox, ha realizzato e pubblicato un documentario intitolato War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2. Si tratta di un lungometraggio diretto da Andrew Stephan, già regista di Power On: The Story of Xbox, che punta a raccontare le storie delle persone che stanno realizzando questo atttesissimo videogioco, nonostante le enormi difficoltà e le sfide che hanno dovuto superare.

Il documentario affronta numerose tematiche, mentre prova a catturare l’essenza di Chornobyl e dell’Ucraina, raccontando di indipendenza culturale mentre parla dello sviluppo del videogioco in un mondo al collasso, di resilienza personale e collettiva e del percorso di superamento della perdita.

Visto sotto questa luce, S.T.A.L.K.E.R. 2 diventa più di un semplice videogioco: si tratta, infatti, di una lente attraverso cui osservare una nuova realtà. Gli sviluppatori si confrontano con i loro doppi ruoli di creativi e sopravvissuti, trasformando la loro opera in un potente simbolo di resistenza.

“Questo film non riguarda solo lo sviluppo di un videogioco più difficile di tutti i tempi. Parla della resilienza e dell’inflessibile spirito umano di fronte a sfide inimmaginabili. Riguarda l’importanza della creazione in un periodo di distruzione… un atto di sfida nel creare qualcosa di significativo di fronte alle avversità“, ha dichiarato il regista, Andrew Stephan.

“Parlando a livello personale, S.T.A.L.K.E.R. 2 è il videogioco più grande e complesso della mia vita. Era ambizioso fin dall’inizio, ma si è rivelato una sfida estrema di per sé. È estremamente importante ed estremamente personale, ed è un gioco realizzato nelle circostanze più stressanti possibili. Ciò include la pandemia, la delocalizzazione, gli attacchi informatici e, soprattutto, la guerra che sta lacerando la nostra patria,” ha affermato Mariia Grygorovych, creative director di S.T.A.L.K.E.R. 2. “Vorrei che la guerra non fosse mai scoppiata. Vorrei che tutto questo non fosse mai accaduto. Ma è successo. E siamo grati per l’opportunità di condividere tutto questo con il mondo, perché il mondo dovrebbe saperlo. Questi siamo noi. Questa è la nostra storia.”

In chiusura ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà su PC e Xbox Series X|S il prossimo 20 novembre.