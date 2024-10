Windblown in uscita a breve in Accesso Anticipato su Steam

Motion Twin, lo studio di sviluppo di Dead Cells, ha annunciato la data di uscita di Windblown, che dunque debutterà su Steam in Accesso Anticipato tra pochi giorni.

Windblown è un action con struttura roguelite in cui i giocatori sfrecciano a tutta velocità attraverso vaste isole celesti in continua evoluzione, utilizzando una varietà di potenti armi ed equipaggiamenti per distruggere le Sentinelle, letali servitori del Vortex che minaccia la loro casa. Sarà giocabile sia in single player che in multiplayer online cooperativo fino a tre giocatori.

Il gioco sarà disponibile dal 24 ottobre su PC, tuttavia gli interessati potranno scaricare una demo gratuita durante il prossimo Steam Next Fest che si terrà dal 14 al 21 ottobre.