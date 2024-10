Silent Hill 2: ecco il trailer di lancio

Sviluppato da Bloober Team e pubblicato da Konami, Silent Hill 2, in arrivo ufficialmente domani su PC (Steam) e PlayStation 5, si mostra in un nuovo trailer di lancio prima della pubblicazione. Inoltre, la produzione è già disponibile in Accesso Avanzato per chiunque abbia acquistato la Deluxe Edition. Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, James si dirige dove un tempo avevano condiviso tanti ricordi, nella speranza di rivederla un’ultima volta: Silent Hill. Giunto nei pressi del lago, James incontra una donna stranamente simile a lei. Qua la nostra recensione.

Il remake si distacca dai punti di vista fissi della telecamera dell’originale, spostandola dietro le spalle del personaggio e permettendo al giocatore di avvicinarsi maggiormente a ciò che vede James, per un’esperienza più immersiva ed emozionante durante l’esplorazione della città e gli incontri con i mostri.