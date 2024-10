Life is Strange: Double Exposure, disponibile un nuovo trailer

Sviluppato da Deck Nine Games e pubblicato da Square Enix, Life is Strange: Double Exposure si mostra in un nuovo trailer dedicato, che mostra le scene del crimine da cui partirà l’intera vicenda della storia. Questo nuovo video, inoltre, presenta al meglio alcuni dei personaggi principali dell’esperienza degli autori di Before the Storm.

Quando Max Caulfield trova la sua amica Safi morta nella neve, apre un portale per una sequenza temporale parallela. L’unico modo per salvare Safi è scoprire chi l’ha uccisa. Per salvarla, Max prova a riavvolgere il tempo, un potere che non usa da anni. Questo non funziona, ma al suo posto Max apre un portale per una sequenza temporale parallela in cui Safi è ancora viva.