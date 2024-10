Dragon Ball: Sparking! ZERO, record di giocatori contemporanei su Steam

Disponibile in Accesso Avanzato su PC (Steam), Dragon Ball: Sparking! ZERO, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, ha raggiunto 90.000 giocatori contemporanei su Steam, un risultato raggiunto anche dal recente Black Myth: Wukong, l’Action RPG di Game Science.

Dragon Ball: Sparking! ZERO segna il ritorno della leggendaria serie Budokai Tenkaichi dopo oltre 15 anni. Sfruttando le console di ultima generazione, il gioco combina veloci battaglie omnidirezionali con ambienti distruttibili e condizioni in continuo cambiamento. Con i suoi 182 personaggi, il gioco offre il più grande roster in un Dragon Ball Budokai Tenkaichi, permettendo ai giocatori di scegliere il personaggio preferito e scatenare potenti e spettacolari attacchi.