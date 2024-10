DESTINYbit annuncia lo "spaghetti anime" NITRO GEN OMEGA

DESTINYbit, lo studio italiano che ha dato i natali a Dice Legacy, ha presentato l’RPG tattico NITRO GEN OMEGA.

Descritto come uno “spaghetti anime”, NITRO GEN OMEGA è un videogioco di ruolo tattico a turni in cui sarà possibile guidare un equipaggio di mercenari in battaglie a bordo di mech, in lande desolate invase da macchine inclementi. Avremo la possibilità di reclutare i piloti, coltivare i rapporti e giocare in solitaria o in un mondo online con personaggi generati proceduralmente. Dovremo costruire e mettere a punto il nostro mech e affrontare battaglie a turni imperniate su un inedito sistema a sequenza temporale per completare i contratti.

Questa la sinossi: “Le macchine hanno vinto la guerra contro gli umani e invaso il mondo, costringendo la popolazione restante a rifugiarsi in un esiguo numero di città e avamposti edificati in cima a pilastri mastodontici. La fine sta arrivando, con incedere lento e inesorabile, ma per il momento la vita va avanti. La gente ha ancora bisogno di cibo, rifornimenti, tecnologia del vecchio mondo o, a volte, soltanto di un appiglio per tirare a campare.”

NITRO GEN OMEGA uscirà nel 2025 su PC (Steam).