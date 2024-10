Dark Hours è in arrivo in Accesso Anticipato

Piece of Cake Studios annuncia che il suo gioco survival horror cooperativo, Dark Hours, verrà lanciato in accesso anticipato su Steam il 24 ottobre. Questo thriller da 1 a 4 giocatori catapulta i giocatori in una rapina, che si dipanerà in un’agghiacciante svolta soprannaturale. “Inoltre, durante l’accesso anticipato, Dark Hours riceverà aggiornamenti regolari che porteranno più contenuti e nuove funzionalità. Dai un’occhiata alla tabella di marcia qui sotto che delinea ciò che accadrà nei prossimi mesi”, ha dichiarato il team.

Questo nuovo gioco horror cooperativo per 1 – 4 giocatori permette di giocare nei panni di ladri che mettono a segno un’audace rapina all’interno di una casa d’aste.