A Quiet Place: The Road Ahead svela la feature di rilevamento dei suoni

Saber Interactive e gli sviluppatori di Stormind Games hanno presentato la funzionalità di rilevamento dei suoni prodotti dai giocatori che sarà presente in A Quiet Place: The Road Ahead, il videogioco ispirato alla celebre serie di film horror.

Attivando il microfono, questa feature opzionale consente alle creature aliene presenti nel gioco di rilevare ogni suono prodotto dal giocatore nella vita reale, in questo modo i nemici reagiranno in base ai rumori che udiranno. Ricordiamo che in questo spin-off sarà possibile vivere l’avventura di una giovane donna che dovrà superare le insidie dell’apocalisse mentre affronta profondi conflitti familiari e impara a fare i conti con le proprie paure.

A Quiet Place: The Road Ahead sarà disponibile dal 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di € 29,99.