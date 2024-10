Mario & Luigi Fraternauti alla carica: disponibile un nuovo trailer

Sviluppato e pubblicato da Nintendo, Mario & Luigi Fraternauti alla carica arriverà il prossimo 7 novembre. Ecco l’anteprima hands on a firma di Claudio Magistrelli.

Un potere misterioso ha fratturato il mondo di Elettria in tante isole sparse e tocca ai nostri eroi Mario e Luigi riunirle. Insieme, si avventurano su Isola Solcamari – in parte nave, in parte isola – e, grazie a un cannone, possono catapultarsi per visitare, esplorare e compiere missioni su una varietà di isole diverse, da foreste pluviali tropicali a vivaci città. Nel corso del loro viaggio, i due fratelli incontreranno nuovi utili amici come Condina e Presus (che sicuramente non è un maiale) e incontreranno personaggi familiari del Regno dei Funghi come Peach e Bowser.