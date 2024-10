Metaphor: ReFantazio si prepara al lancio con un nuovo trailer

Atlus ha pubblicato il trailer di lancio di Metaphor: ReFantazio, il nuovo JRPG sviluppato da Studio Zero che debutterà a brevissimo su PC e console.

Realizzato dalle menti creative che hanno dato vita a Persona 3, 4 e 5, Metaphor: ReFantazio trasporta i giocatori in mondo fantasy in cui il protagonista viaggerà in compagnia di una fata, Gallica, per spezzare la maledizione lanciata sul principe perduto del regno. Ricordiamo che una demo gratuita è già disponibile su tutte le piattaforme e che i progressi verranno trasferiti nel gioco completo.

Metaphor: ReFantazio, qui recensito dal nostro Danilo Dellafrana, verrà pubblicato l’11 ottobre su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.