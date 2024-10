Longdue è un nuovo studio di ex sviluppatori di Disco Elysium

Alcuni ex sviluppatori di Disco Elysium hanno fondato un nuovo studio di sviluppo: si tratta di Longdue, con base nel Regno Unito. Il team può contare anche su veterani provenienti da Bungie, Rockstar Games, Brave at Night e altri studi di sviluppo.

“Fondato nel 2024, Longdue è uno studio indipendentte di giochi di ruolo che si sta imbarcando in un nuovo, audace viaggio,” si legge sul sito ufficiale. “Ci stiamo preparando a diventare una forza di punta nel mondo della narrazione guidata dalle azioni dei giocatori, e vogliamo che voi siate con noi in ogni fase del percorso.”

Lo studio è già al lavoro su un primo progetto: un videogioco di ruolo – ovviamente – ambientato in un mondo in cui le scelte si intrecciano tra la psiche del personaggio e l’ambiente, dove i giocatori esploreranno un ambiente in continuo mutamento, plasmato da forze sia interne che esterne. Il team fa sapere che il gioco si baserà su un’innovativa meccanica “RPG psicogeografica”, in cui ogni decisione rimodella sia il mondo che i personaggi che lo abitano.

Non si conoscono ulteriori dettagli né sul gioco né sul team, se non che nello studio non sono presenti Robert Kurvitz e Aleksander Rostov, due delle menti creative di Disco Elysium al centro di una controversia legale con ZA/UM, come riportato sulle colonne di Eurogamer.