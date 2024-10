Stampede: Racing Royale è ora su Steam

Sviluppato da Sumo Digital e pubblicato da Secret Mode, Stampede: Racing Royale è disponibile ora attraverso una demo gratuita. “Qui, i giocatori si affronteranno sfrecciando gomito a gomito su folli circuiti colmi di potenziamenti. Cerca di non farti eliminare e fatti strada attraverso la calca per aggiudicarti la vittoria”, ha dichiarato il team.

In Stampede: Racing Royale, 60 giocatori saranno chiamati a darsi battaglia e a superare i tre round a eliminazione diretta per aggiudicarsi un posto nel round finale. I round comprendono le Gare Stampede, nelle quali si dovrà gareggiare con altri 59 giocatori su circuiti pieni di sorprese, e le Battaglie Stampede, in cui si affronteranno gli avversari in arene piene di potenziamenti da sfruttare.