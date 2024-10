Football Manager 25 è stato rinviato al prossimo anno

Annunciato meno di due settimane fa, Football Manager 25 è già stato rinviato rispetto alla data di uscita comunicata in precedenza. Il gioco uscirà nel mese di marzo 2025, invece che il prossimo 26 novembre.

“Dopo averne parlato con SEGA, con i nostri licenziatari e i nostri partner, abbiamo ritenuto che la scelta migliore da prendere fosse rinviare il lancio del gioco a marzo 2025. Le date specifiche per le varie piattaforme verranno rese note una volta confermate,” si legge nel comunicato stampa. “Molte cose sono andate più a rilento di quanto ci aspettassimo, nonostante tutti i componenti del team abbiano continuato a lavorare senza sosta per completare il gioco in tempo. Le tempistiche erano già molto strette e, come giustamente sottolineato da molti di voi negli ultimi commenti, il rischio era quello di affrettare troppo le operazioni e far uscire un prodotto che non fosse all’altezza dei nostri standard abituali. Questo ha messo ulteriore pressione su tutti i componenti dello studio, impegnati giorno per giorno a realizzare il miglior gioco possibile con passione e sacrificio.”

Viene infine fatto sapere che la presentazione del gameplay di Football Manager 25 è slittata di conseguenza e ora è prevista verso la fine di gennaio 2025.