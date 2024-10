Steam Next Fest: l'edizione autunnale parte oggi

Prenderà il via questa sera l’edizione autunnale dello Steam Next Fest 2024, il consueto festival dei videogiochi del futuro.

Durante la kermesse virtuale sarà possibile scaricare e provare centinaia di demo di videogiochi in arrivo su PC, assistere a trasmissioni in diretta curate direttamente da studi di sviluppo e publisher, e avere un contatto diretto con gli sviluppatori. Come al solito, l’evento durerà una settimana.

L’appuntamento è quindi fissato alle 19:00 di oggi, lunedì 14 ottobre. Ricordiamo che l’edizione autunnale dello Steam Next Fest 2024 si concluderà alla medesima ora del lunedì successivo, il 21 ottobre.