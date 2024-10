Ex ZA/UM annunciano l'RPG investigativo XXX Nightshift

Dark Math Games, un secondo team dopo Longdue fondato da ex sviluppatori di ZA/UM, ha annunciato XXX Nightshift. Stiamo parlando di un nuovo videogioco di ruolo di stampo investigativo in arrivo prossimamente su PC.

Ambientato in un lontano futuro, nel 2086, XXX Nightshift ci trasporta in Antartide, presso il World’s End Ski Resort. “Questa ambientazione fantascientifica originale ti catapulta in un resort che non dovrebbe esistere, in mezzo a persone che non dovresti conoscere,” si legge nella descrizione del gioco. “Nella notte polare infinita, tra le orge della politica, del potere e della poesia, si nasconde qualcosa di raccapricciante.”

Il team di sviluppo è composto da una ventina di persone, tra cui vari veterani che hanno partecipato allo sviluppo di Disco Elysium, tra cui l’art director Timo Albert. Purtroppo del videogioco non si conoscono altri dettagli, se non che promette di mettere i giocatori nei panni di un presonaggio realmente tridimensionale, da plasmare a piacimento sulla base delle proprie azioni. Nel frattempo è stata aperta la pagina Steam del gioco.