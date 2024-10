Annunciato TRON: Catalyst con un trailer

Bithell Games, in collaborazione con Disney Games, ha annunciato oggi Disney TRON: Catalyst, un gioco d’azione isometrico basato sulla trama ambientato nel mondo di Tron della Disney. Continuando la storia di Arq Grid, introdotta per la prima volta in TRON: Identity da Bithell Games, la produzione verrà lanciata su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel 2025.

I giocatori vengono introdotti a Exo, un programma altamente resiliente e pieno di risorse con un’incredibile capacità di avviare loop temporali. Con questo nuovo potere, Exo affronta i signori di una Grid fatiscente, il tutto sfuggendo a Conn, un agente malvagio del CORE.