Life is Strange: Double Exposure, disponibili i primi due episodi in Accesso Avanzato

Sviluppato da Deck Nine Games e pubblicato da Square Enix, Life is Strange: Double Exposure, provato in anteprima dal nostro Emanuele Feronato, ha rilasciato quest’oggi i primi due episodi del nuovo capitolo del franchise dedicato a LiS. Entrambi, infatti, sono disponibili per coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition su Steam, Xbox e PlayStation. Quando Max Caulfield trova la sua amica Safi morta nella neve, apre un portale per una sequenza temporale parallela. L’unico modo per salvare Safi è scoprire chi l’ha uccisa.

Inoltre, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato ai sospetti e ai poteri che Max imparerà nel corso della sua avventura. Life is Strange: Double Exposure, ricordiamo, arriverà su console e PC dal prossimo 29 ottobre 2024.