Xbox Game Pass: ecco i giochi della seconda metà di ottobre

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass in questa seconda metà di ottobre e all’inizio di novembre. Tra questi vari Call of Duty e i due StarCraft, solo per citarne alcuni. Di seguito trovate l’elenco completo:

South Park: The Fractured but Whole (Cloud, Console, PC) – 16 ottobre

Donut County (Cloud, Console, PC) – 17 ottobre

MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 17 ottobre

Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Console, PC) – 25 ottobre

Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) – 25 ottobre

Call of Duty: Warzone (Cloud) – 25 ottobre

Ashen (Cloud, Console, PC) – 29 ottobre

Dead Island 2 (PC) – 31 ottobre

StarCraft: Remastered (PC) – 5 novembre

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 novembre

Questi, invece, i giochi che lasceranno il catalogo il 31 ottobre:

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud, Console, PC)

Headbangers (Cloud, Console, PC)

Inkulinati (Cloud, Console, PC)

Lonely Mountain’s Downhill (Cloud, Console, PC)

Mineko’s Night Market (Cloud, Console, PC)