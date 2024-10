Dragon Age: The Veilguard, svelati i requisiti hardware per PC

BioWare ed Electronic Arts hanno predisposto una comoda infografica che illustra i requisiti hardware per PC di Dragon Age: The Veilguard, il nuovo videogioco di ruolo in uscita anche su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 31 ottobre.

Come potete vedere, se si opta per una soluzione senza ray tracing, i requisiti risultano particolarmente abbordabili. In caso si voglia spingere un po’ di più sulla grafica, però, ecco che è necessario essere in possesso di una scheda video di ultima generazione e un processore di tutto rispetto.

In ogni caso, vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard sarà giocabile anche su Steam Deck dopo aver ricevuto la certificazione di gioco verificato.