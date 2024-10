MechWarrior 5: Clans, ecco il trailer di lancio

Sviluppato e pubblicato da Piranha Games, MechWarrior 5: Clans è ora disponibile su PC (Steam). I giocatori diventano nuovi piloti di Smoke Jaguar nell’invasione del clan della Inner Sphere, guidando guidando una squadra di cinque mech “Star” su diversi pianeti, impegnando in un’ampia campagna con un gameplay coinvolgente e combattimenti intricati e personalizzando i BattleMech ed esplorando nuove strategie.

Il gioco sfrutta la potenza dell’Unreal Engine per offrire dettagli ambientali mozzafiato, rendendo ogni battaglia contro i tiranni della Inner Sphere un’esperienza epica. Essendo il primo gioco MechWarrior basato su Clan in quasi tre decenni, combina una narrazione accattivante con personaggi ben realizzati e dilemmi morali, culminando in un’esperienza di combattimento dinamica e adattiva migliorata da un rinnovato sistema MechLab, Hardpoint e OmniPod.