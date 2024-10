Arizona Sunshine Remake: ecco il trailer del lancio del titolo VR

Arizona Sunshine Remake, sviluppato e pubblicato da Vertigo Games, è una ricostruzione completa dell’opera in realtà virtuale pubblicata nel 2016, ora disponibile su Meta Quest 2 e 3, PS VR2, e PC VR.

Attraverso dei combattimenti di nuova generazione, i giocatori potranno brandire un arsenale composto da fucili, machete e da qualsiasi armi contundente, facendosi strada attraverso orde implacabili di Fred. Inoltre, è stato implementato un nuovo sistema di mutilazioni, che offre modi diversi per abbattere i non morti, dalla recisione degli arti alla riduzione delle creature in poltiglia. I possessori dell’originale Arizona Sunshine possono ottenere un aggiornamento scontato del Remake, che include anche il pacchetto Federal Containment Agency