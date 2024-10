Unknown 9: Awakening si mostra nel nuovo trailer di lancio

Sviluppato da Reflector Entertainment e pubblicato da Namco Bandai, Unknown 9: Awakening è da oggi disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam), raccogliendo tuttavia dei pareri contrastanti. Il titolo è ambientato all’inizio del 20° secolo e consente ai giocatori di intraprendere una missione intorno al mondo per impedire che i suoi segreti meglio custoditi cadano nelle mani sbagliate. L’eroina del gioco, Haroona, è interpretata da Anya Chalotra, la Yennefer di The Witcher.

Nella sua missione per raggiungere una potente conoscenza nascosta, apprenderà a padroneggiare la sua connessione unica con il Rovescio, che le consentirà di incanalare i suoi poteri nel nostro mondo. Qua la nostra recensione, a cura del nostro Ale.