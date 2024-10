Rebel Wolves e Namco Bandai: annunciata la partnership

Rebel Wolves, fondata nel 2022 da Konrad Tomaszkiewicz, annuncia quest’oggi di una partnership con Bandai Namco Entertainment Europe, che sarà l’editore globale del titolo di debutto dello studio di sviluppo: il primo gioco della saga di Dawnwalker, occupandosi della sua distribuzione sia in formato digitale che retail per PC, PlayStation 5 e Xbox. Il primo videogioco di Rebel Wolves sarà GDR d’azione AAA sandbox narrativo e ambientato in un universo dark fantasy nell’Europa medievale. Questa nuova IP punta a un pubblico maturo ed è basata sull’Unreal Engine 5. Lo studio svelerà maggiori informazioni sul progetto nei prossimi mesi.

Tomasz Tinc ha dichiarato: “Rebel Wolves è un nuovo studio creato su una base molto solida: una combinazione di esperienza e nuove energie. Bandai Namco Entertainment Europe è una società nota per la sua attenzione al genere dei giochi di ruolo e disponibilità a impegnarsi in nuove IP, perciò rappresenta un abbinamento perfetto per il nostro gruppo. Non solo condivide i nostri valori, ma vanta una grandissima esperienza nella pubblicazione di giochi di ruolo narrativi”. Ha poi aggiunto: “Non vediamo l’ora di collaborare per portare il primo capitolo della saga di Dawnwalker ai giocatori di tutto il mondo”.