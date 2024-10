Vampire Survivors: in arrivo Ode to Castlevania

Sviluppato e pubblicato da Poncle (Luca Galante), Vampire Survivors, il celeberrimo roguelike, si amplierà di un nuovo contenuto aggiuntivo, stavolta dedicato a Castlevania. Ode to Castlevania, annunciato attraverso Steam, è considerato dal team come un sogno che si realizza. Qua la recensione.

“Il DLC aggiungerà un nuovo livello dalla schermata di Selezione livello, in cui sarà possibile avviare la serie di traguardi per ottenere i nuovi personaggi e le nuove armi. Considerata la mole di contenuti, è molto semplice dare il via alla catena di traguardi. “Il nuovo livello è il più ampio mai realizzato finora e include numerosi biomi differenti. Sulla mappa saranno presenti icone speciali per aiutarvi a orientarvi”, ha dichiarato il team. “Per quanto riguarda le armi, abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra citazioni, reinterpretazioni, miscugli e conversioni dirette delle armi della serie Castlevania. Abbiamo inoltre aggiunto un Selettore armi a tema che renderà estremamente flessibili tutti i personaggi, in modo che non siate costretti a utilizzarli con la loro arma predefinita qualora vogliate sperimentarne altre. Questa volta non sarà presente alcuna Avventura, in quanto la mole di contenuti è – molto probabilmente – già travolgente di suo (ma potremmo aggiungerne una in futuro, qualora se ne presentasse l’occasione).” Il link seguente porta a una spiegazione ulteriore circa le aggiunte in arrivo.