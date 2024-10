Cult of the Lamb: in arrivo l'album ufficiale

Sviluppato da Massive Monsters e pubblicato da Devolver Digital, Cult of the Lamb, il roguelike apprezzato dalla critica e dai giocatori, riceverà un album ufficiale. Qua la nostra recensione.

Scritte, arrangiate e prodotte da Sam George (Pick Up Goliath) al Mammoth Sound Studio, le sei canzoni presentano voci scritte ed eseguite da Howard Jones (Light the Torch, Sion, ex-Killswitch Engage) e Matthew K. Heafy (Trivium); lavori di chitarra di Scott LePage & Clay Gober (Polyphia), Javier Reyes (Animals as Leaders), Josh Baines (Malevolence) e Sean Long (While She Sleeps); e la batteria di Mike Malyan (ex-Monuments).

Un video musicale ufficiale creato dallo studio di animazione Half Giant per il singolo principale “CULT” (con Pick Up Goliath, Howard Jones, Scott LePage e Mike Malyan) è ora disponibile, insieme al singolo in streaming e disponibile per il download su tutte le principali piattaforme musicali. Il video presenta filmati dei precedenti trailer di Cult of the Lamb insieme a nuove scene per raccontare l’intera storia dell’ascesa dell’Agnello alla divinità