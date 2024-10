Sviluppato e pubblicato da Just Purkey Games, The Axis Unseen è ora disponibile su PC (Steam). Si tratta di un videogioco horror a tinte heavy metal creato da uno degli sviluppatori di Skyrim e Fallout, e che consente di dare la caccia a mostri da incubo dell’antico folclore in un misterioso mondo aperto, permettendo di adoperare diversi superiori poteri sensoriali, scoprendo così le frecce elementali e altre armi.

The Axis Unseen presenta musiche originali di Clifford Meyer, membro delle leggendarie band post-metal ISIS e Red Sparowes. È un mix unico di heavy metal e strumenti primitivi. La musica si adatta in maniera dinamica a ciò che accade in gioco. A volte è atmosferica, altre volte si tinge di forti toni metal.