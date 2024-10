Guerrilla Games ha chiuso con la serie di Killzone

In un’intervista pubblicata sulle pagine del Washington Post, l’art director Roy Postma ha dichiarato che Guerrilla Games ha chiuso con Killzone, con buona pace di chi sperava nel ritorno della serie di sparatutto in soggettiva.

“Avevamo chiuso con la serie come team,” ha affermato Postma, in Guerrilla sin dal 2000. “Come studio avevamo bisogno di rinnovare la tavolozza. Era, per scelta, l’opposto di Killzone. Penso che i temi che questa storia [Horizon ndr] e i personaggi rappresentano siano riconoscibili per tutte le età e persone, come aver trovato una famiglia di amici e il proprio posto nel mondo“.

Adesso Guerrilla Games sta terminando i lavori di LEGO Horizon Adventures, sviluppato in collaborazione con Studio Gobo e in uscita su PC, PS5 e Nintendo Switch il 14 novembre. Per quanto riguarda Killzone, invece, bisognerà mettersi il cuore in pace: semmai la serie dovesse ritornare, difficilmente ci sarà Guerrilla al timone.