Metal Slug Tactics in uscita a novembre su PC e console

Dotemu ha annunciato la data di uscita di Metal Slug Tactics, il videogioco sviluppato da Leikir Studio che declina in salsa tattica a turni la celebre serie run & gun.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che presenta tre personaggi giocabili aggiuntivi: Clark Still e Ralf Jones, entrambi provenienti dalla serie Ikari Warriors e precedentemente giocabili in Metal Slug 6, e Leona Heidern, l’ultima arrivata tra gli Ikari Warriors.

Metal Slug Tactics verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 5 novembre.