While We Wait Here è disponibile su PC e console

Bad Vices Games ha pubblicato il suo nuovo videogioco: While We Wait Here è ora disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

Nel nuovo videogioco del duo marchigiano, i giocatori assumono il ruolo di Cliff e Nora mentre gestiscono una tavola calda in circostanze surreali e sconcertanti: gli equilibri di una comune giornata di lavoro vengono spezzati quando giunge la notizia di un’imminente catastrofe. Quando gli ospiti entrano, non cercano solo milkshake e pancake, ma anche un riparo da ciò che potrebbe accadere in seguito. Mentre le conversazioni si fanno sempre più tese e il terrore dell’ignoto comincia a incombere, ciò che accade fuori diventa rapidamente l’ultima delle loro preoccupazioni.

“Come piccolo team di due persone che lavorano insieme dal 2020, While We Wait Here è stato sicuramente il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi. Abbiamo avuto modo di lavorare con una serie di fantastici artisti, doppiatori e traduttori, per dare vita alla storia nel modo in cui l’abbiamo sempre immaginata“, ha dichiarato Eleonora Vecchi di Bad Vices Games. “Il risultato è un’esperienza narrativa, un po’ gestionale di cucina, un po’ horror psicologico, pronto a portarvi in un viaggio verso l’ignoto, mettendo alla prova la moralità, le decisioni e sicuramente… lo stomaco dei giocatori!“.

While We Wait Here è acquistabile approfittando di uno sconto di lancio del 10% che porta il prezzo a € 4,49. In attesa di proporvi la nostra recensione, vi invitiamo a leggere l’anteprima scritta da Nicholas Mercurio.