Fawzi Mesmar è il nuovo creative director di Beyond Good and Evil 2

Beyond Good and Evil 2 ha un nuovo creative director: si tratta di Fawzi Mesmar, che sostituisce Emile Morel, purtroppo prematuramente scomparso l’anno scorso.

“Ho lavorato con queste persone per anni su questo videogioco ambizioso e ho potuto osservare il loro talento in prima persona,” ha dichiarato Mesmar su LinkedIn. “Sono sulle spalle di giganti creativi che hanno supportato il team prima di me e non vedo l’ora di continuare a creare un gioco che sia davvero unico e che i giocatori possano apprezzare.”

Con un’esperienza ventennale nel settore dei videogiochi, Fawzi Mesmar ha lavorato a numerosi progetti, tra cui Mario + Rabbids Sparks of Hope, Star Wars Outlaws, e Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. La sua nomina a creative director dimostra che i lavori di Beyond Good and Evil 2 stanno proseguendo, seppur estremamente a rilento. Pare infatti che una parte del team di Prince of Persia: The Lost Crown sia stato integrato in questo progetto, mentre un’altra parte, lo ricordiamo, starebbe lavorando a un nuovo Rayman.