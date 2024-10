Ale Abbey: la demo è ora disponibile

Già presente nel corso del recentissimo Steam Next Fest, Ale Abbey, sviluppato da Hammer & Raven e pubblicato da Shiro Unlimited, è disponibile attraverso una demo. Inoltre, il team ha pubblicato i risultati di quest’ultima, che sono piuttosto soddisfacenti.

“Più di 25mila persone hanno giocato la demo, di cui alcuni per oltre 2-3 ore, per un feedback generale molto molto positivo e più di 60mila wishlists raggiunte. Tramite i forum, Discord, e un tool per riportare bugs e feedback integrato nella demo, il team di Hammer&Ravens ha collezionato più di 500 messaggi di giocatori entusiasti ed intenzionati a dare il proprio contributo ai progressi del gioco. Grande successo è stato anche riscontrato dal comparto audio del gioco, creato da Clint Bajakian, veterano Lucasart (Monkey Island, Day of the Tentacle, Outlaws, etc) e Sony (God of War, Uncharted)”, ha rivelato il team.