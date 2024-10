Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, ecco il trailer di lancio

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, un remake completo in HD del GdR di successo che ha venduto più di 1 milione di copie dalla sua uscita nel 1993 in Giappone, è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam). I giocatori partiranno alla volta di un’avventura che andrà avanti per varie generazioni, nelle quali costruiranno e proteggeranno l’impero, affrontando i perduti Sette Eroi in battaglie a turni rapide e strategiche allo stesso tempo. Qua la recensione.

“Negli ultimi tre anni in cui ho lavorato su questo progetto, mi sono reso conto ancora una volta del valore dello staff del Romancing SaGa 2 originale, a partire da Akitoshi Kawazu. Creare un’esperienza che intreccia migliaia di anni di storia, in cui il trono viene tramandato da una generazione all’altra, tutto per sconfiggere i Sette Eroi, beh… tanto di cappello per aver ideato questa storia unica, specialmente in un’epoca in cui i GdR classici e tradizionali erano all’apice. Durante ogni giorno dello sviluppo, noi del team ci chiedevamo come avremmo potuto rendere Revenge of the Seven più attraente per un pubblico moderno, e di come comunicarlo al mondo intero. Sono un po’ triste che questi giorni siano finiti, ma sono anche molto felice che il nostro gioco sia pronto, finalmente. Abbiamo dedicato tutti noi stessi a questo titolo, e speriamo che lo giochino più persone possibili. Spero che oggi rappresenti un grande passo per il futuro di Romancing SaGa.”, ha dichiarato Shinichi Tatsuke, producer del titolo.