Ys X: Nordics è ora disponibile su PC e console

NIS America annuncia che Ys X: Nordics, il nuovo titolo della serie Ys, è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Dopo il loro incontro in mare, il giovane avventuriero dai capelli rossi Adol Christin e la fiera piratessa Karja Balta si ritrovano legati dal destino, legato al misterioso potere del mana. Qua la recensione.

Mentre cercano un modo per sciogliere il misterioso legame che li unisce, si trovano presto coinvolti in un conflitto tra due fazioni: i guerrieri del mare noti come Normanni e i misteriosi e apparentemente immortali Grieger. Per salvare gli abitanti del Golfo di Obelia, Adol e Karja devono approfondire il loro legame e il potere che esso conferisce loro.