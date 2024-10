Bandai Namco annuncia Death Note Killer Within per PC e console

Bandai Namco ha presentato Death Note Killer Within, un nuovo videogioco multiplayer di deduzione sociale che verrà pubblicato su PC e console tra pochi giorni.

Fino a un massimo di 10 giocatori suddivisi in due squadre dovranno cercare di eliminare L o sottrarre il Death Note a Kira. Kira e L partono alla pari, nascondendo la propria identità e lottando per ottenere il controllo nel gioco. Sarà dunque possibile rivestire uno tra quattro ruoli: Kira, seguace di Kira, L o investigatore, ognuno dei quali offrirà caratteristiche di gameplay uniche.

Sviluppato da Grounding Inc., Death Note Killer Within verrà pubblicato il 5 novembre su PC (Steam), PS4 e PS5 con supporto cross-play. Inoltre, il gioco sarà uno dei tre titoli mensili dell’abbonamento PlayStation Plus Essential.