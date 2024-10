RPG MAKER WITH è in arrivo su PlayStation

NIS America annuncia che RPG MAKER WITH, l’ultimo capitolo della serie RPG Maker, arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 21 febbraio 2025. Inoltre, entrambe le versioni saranno compatibili con la versione per Nintendo Switch, offrendo ai giocatori ancora più opzioni per creare il loro RPG definitivo.

L’ultimo capitolo della serie RPG Maker, RPG MAKER WITH offre più strumenti e una maggiore accessibilità rispetto al passato. L’interfaccia intuitiva e i comandi migliorati consentono di scegliere facilmente tra la creazione di risorse e funzioni semplici o complesse, in modo da potersi immergere subito nel gioco, indipendentemente dal livello di abilità.