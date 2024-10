Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged in uscita su Switch a novembre

Dopo essere stato pubblicato su PC e console PlayStation e Xbox il mese scorso, Broken Sword – Il Segreto dei Templari: Reforged sta per fare capolino su Nintendo Switch.

Revolution Software ha annunciato che il rifacimento di questa celebre avventura grafica debutterà sulla console ibrida della Casa di Kyoto il prossimo 7 novembre. “Sono così emozionato di poter portare Broken Sword – Il Segreto dei Templari: Reforged su Nintendo Switch“, ha dichiarato Charles Cecil, fondatore e CEO di Revolution Software. “Il gioco è così bello sulla console, e può essere poi fruito in modalità ‘docked’ per giocare in alta risoluzione sui televisori“.

Per saperne di più sul rifacimento vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata dal veterano Paolo Besser.